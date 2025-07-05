Мощный взрыв двух «КамАЗов» с Lada в Северной Осетии попал на видео

В Северной Осетии два «КамАЗа» и Lada взорвались и попали на видео

В Северной Осетии сгорели два грузовика и один легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Два грузовика и легковушка сгорели ночью в Ардоне в Северной Осетии. Очевидцы сообщали о взрыве», — говорится в публикации.

Информация о пострадавших не уточняется.

Утром МЧС сообщило: на четвертом километре трассы Ардон – Бекан на площади в 50 квадратов полыхали два «КамАЗа» и Lada. О пострадавших информации нет.

До этого сообщалось, что автозаправочная станция взорвалась в Риме после того, как в трубопровод врезался грузовой автомобиль. Пострадали более 20 человек.

Взрыв на заправке произошел в 8 часов утра по местному времени. Огненный столб можно было видеть из разных частей города.

Ранее в Петербурге на видео попали последние секунды перед лобовым тараном легковушки.