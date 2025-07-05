На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ленобласть атаковали беспилотники

В Ленобласти силы РЭБ отразили атаку беспилотников
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Тосненском районе Ленинградской области средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) отразили налет дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что воздушная опасность в области отменена.

Во время действия этого режима перед тем, как покинуть помещение, нужно отключить газ, электричество и воду. Также необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправляться в убежище. Если такой возможности нет — надо спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Семьи с детьми или домашними питомцами должны подумать, какие предметы первой необходимости нужно взять для них.

До этого на подлете к Москве были уничтожены два беспилотника. Дроны сбили средства ПВО (противовоздушной обороны) министерства обороны. Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков БПЛА.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами