Ленобласть атаковали беспилотники

В Тосненском районе Ленинградской области средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) отразили налет дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что воздушная опасность в области отменена.

Во время действия этого режима перед тем, как покинуть помещение, нужно отключить газ, электричество и воду. Также необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправляться в убежище. Если такой возможности нет — надо спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Семьи с детьми или домашними питомцами должны подумать, какие предметы первой необходимости нужно взять для них.

До этого на подлете к Москве были уничтожены два беспилотника. Дроны сбили средства ПВО (противовоздушной обороны) министерства обороны. Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков БПЛА.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.