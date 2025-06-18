Миронов заявил, что «огромная армия чиновников» ездит на иномарках

Огромная армия чиновников не спешит расставаться с иномарками — поручение президента пересесть на российские авто выполнили только депутаты Госдумы. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Идея пересадить госслужащих на российские машины, к сожалению, пока не реализована. Такое поручение президент давал еще в сентябре 2023 года, но его выполнили только депутаты Госдумы. А вот огромная армия чиновников расставаться с иномарками как раз не спешит. Тут еще правительство буквально вчера постановило при госзакупках отдавать приоритет электрокарам. Мне кажется, это ненужная игра в прогресс, которая лишь затруднит пересадку на отечественные авто. Это ведь не самоцель. Государственный заказ для нужд органов власти повлечет увеличение выпуска автомашин, что в итоге должно привести к снижению их стоимости, которая сегодня улетела куда-то в небеса», — сказал Миронов.

О том, что российские чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные авто, президент РФ Владимир Путин напомнил в январе 2025 года.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — заявил Путин.

Он добавил, что поддержка собственного производителя через закупку автомобилей является рыночным методом поддержки экономики.

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