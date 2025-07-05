На юго-западе Москвы жесткое ДТП с такси попало на видео

На видео попало жесткое ДТП с такси на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Южнобутовской улице (в районе д. 50) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Отметается, что движение в районе ДТП не затруднено.

До этого в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а детали разлетаются по проезжей части.

Ранее «самую безопасную» дорогу в РФ закрыли чиновники из-за ролика в сети.