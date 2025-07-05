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Выплаты по ОСАГО вырастут с 5 июля

С 5 июля выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП без полиции вырастут в 2 раза
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Алексей Майшев/РИА Новости

В России с 5 июля в два раза увеличат выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП без гаишников, но с наличием фотофиксации и разногласий у участников. Об этом пишет ТАСС. В итоге максимальная сумма страхового возмещения составит до 200 тыс. рублей.

Отмечается, что если у участников ДТП нет разногласий и фотоматериалов, то выплата будет составлять 100 тыс. рублей. Но если фотофиксация есть, а разногласий нет, то сумма будет достигать 400 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в России средняя стоимость ОСАГО стала ниже на 6% по итогам второго квартала.

Так, средний прайс на ОСАГО во втором квартале, по оценкам аналитиков, составляет 6,1 тыс. рублей, что на 6% ниже, чем в 2024 году. В Москве при этом показатель оказался выше среднего.

Отмечается, что в столице продажи ОСАГО выросли более чем на 25%. На втором месте по числу проданных полисов оказалось Подмосковье, а на третьем — Краснодарский край.

Ранее были названы 5 российских регионов, где водители не хотят покупать ОСАГО.

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