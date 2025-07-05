Стало известно, что одна из богатейших женщин РФ не попадала в ДТП на Mercedes

S7: одна из богатейших женщин РФ Филева не находилась в попавшем в ДТП Mercedes

Одна из богатейших женщин России Мария Филева, которая является акционером авиационного холдинга S7 Group, не находилась в Mercedes, который попал в ДТП в Москве 5 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе S7 Group.

«В связи с появившейся в СМИ и социальных сетях информацией сообщаем, что акционер S7 Group Мария Филева не находилась в указанном в публикациях автомобиле», — отметили в компании.

До этого сообщалось, что утром на перекрестке Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы Mercedes-Benz AMG GLE Филевой столкнулся с двумя другими иномарками. По предварительным данным, за рулем кроссовера в момент инцидента находился 23-летний Святослав Б., он пострадал в аварии и был доставлен в больницу. В то же время не было подтверждения, что сама Мария Филева находилась в машине в момент ДТП.

Мария Филева является держателем крупного пакета акций российского авиационного холдинга «Группа компаний S7», которому принадлежит авиакомпания S7 Airlines. В прошлом году Филева стала участником списка «20 богатейших женщин России» по версии журнала Forbes.

Ранее была названа причина автокатастрофы, в которую попал футболист «Ливерпуля».