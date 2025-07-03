Названа причина автокатастрофы, в которой погиб футболист «Ливерпуля»

Причиной ДТП, в котором погиб футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, стала лопнувшая шина. Об этом сообщает BBC Sport.

«Причина автокатастрофы, в которой погибли Диогу Жота и его брат Андре да Силва, — лопнувшая шина на их Lamborghini», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью на 65-м километре трассы А-52 на западе Испании. Автомобиль со спортсменами вылетел с дороги, перевернулся и загорелся. Нападавшему было 28 лет.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

По информации канала, 52-летний пешеход получил тяжелые травмы.

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