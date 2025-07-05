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В Нальчике нападавший на ДПС пытался отнять у полицейского пистолет

В Нальчике нападавший на сотрудника ДПС пытался забрать у полицейского пистолет
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

В Нальчике мужчина, напавший с ножом на сотрудника ДПС, пытался отнять у полицейского табельное оружие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Забрать пистолет нападавшему не удалось, так как по нему открыл огонь другой сотрудник полиции», — передает издание.

4 июля в Нальчике произошло нападение на сотрудников ДПС: двое злоумышленников, вооруженных ножами, атаковали правоохранителей. Лейтенант Азнаур С., получивший несколько ударов от одного из нападавших, сейчас находится в реанимации.

Глава КБР Казбек Коков заявил, что медицинские специалисты предпринимают все возможные усилия для спасения жизни сотрудника ДПС. Также он распорядился организовать встречи с общественностью и представителями муниципальных органов власти.

Ранее стало известно, что нападавшие в Нальчике изрезали гаишника из-за проверки документов.

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