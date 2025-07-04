Нападавшие в Нальчике изрезали гаишника из-за проверки документов

В Нальчике мужчины напали на сотрудников ДПС из-за проверки документов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

«Перестрелка в Нальчике началась с обычной проверки — гаишники остановили автомобиль, откуда внезапно вылез мужчина и набросился на них с ножом, ранив инспектора. Мимо проезжал патруль ППС, полицейские выскочили и открыли огонь», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Нальчике на сотрудников ДПС напали двое неизвестных мужчин, вооруженных ножами.

Пострадавший — лейтенант Азнаур С., сейчас он находится в реанимации. Один из преступников успел нанести ему несколько ударов. Сейчас за его жизнь борются врачи. Судя по видео, перестрелка произошла рядом с проезжей частью.

Впоследствии глава КБР Казбек Коков рассказал подробности нападения на сотрудников ДПС.

Ранее стало известно о связи ИГИЛ (организация запрещена в России) и нападавших на сотрудников ДПС в Нальчике.