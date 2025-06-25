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В Хабаровском крае на видео попало, как пенсионерки вручную чинили дорогу

Mash: пенсионерки вручную починили дорогу в Комсомольске-на-Амуре
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Telegram-канал Amur Mash

В Комсомольске-на-Амуре пенсионерки решили вручную починить дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Огромная яма во дворе многоквартирника на улице Победы бесила многих и делала это качественно. Но пока одни пуляли в воздух проклятия, старушки просто взялись за дело», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины укладывают доски на проезжую часть, чтобы закрыть яму.

До этого сообщалось, что на Кубани подростки на питбайке врезались в Ford.

«24 июня около 20 часов 30 минут в городе Апшеронске на пересечении улиц 9 Января и Мищенко, 36-летний местный житель, управляя автомобилем «Форд», при повороте не уступил дорогу и допустил столкновение с кроссовым мотоциклом «JHL S004 R», — написали в сообщении Госавтоинспекции.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подростки врезаются в автомобиль Ford. От удара школьники подлетают в воздух, где переворачиваются и приземляются на проезжую часть.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.

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