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Импорт легковых автомобилей в Россию в июне упал на 63%

«Автостат»: импорт новых легковых машин в РФ в июне упал на 63%
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июне 2025 года снизился на 63%, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрия Ярыгина.

«По динамике импорта мы видим, что на текущий момент было импортировано чуть менее 26 тыс. новых легковых автомобилей — это минус 63% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал Ярыгин.

Отмечается, что лидером в марочном рейтинге в импорте стал бренд Changan, модель — Changan UNI-S.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в России снова подорожали новые автомобили.

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