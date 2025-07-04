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В Нальчике поймали изрезавшего сотрудника ДПС мужчину на видео

В Нальчике на видео попала поимка мужчины, изрезавшего сотрудника ДПС ножом
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В Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) задержали мужчину, который изрезал ножом сотрудника ДПС. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Момент задержания второго предполагаемого нападавшего на сотрудников ДПС в Нальчике. Он поднял руки вверх, и его скрутили, положив на землю. Первого ликвидировали на месте нападения на полицейского», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Нальчике на сотрудников ДПС напали двое неизвестных мужчин, вооруженных ножами.

Пострадавший — лейтенант Азнаур С., сейчас он находится в реанимации. Один из преступников успел нанести ему несколько ударов. Сейчас за его жизнь борются врачи. Кадры перестрелки опубликовал Telegram-канал 112. Судя по видео, перестрелка произошла рядом с проезжей частью.

Ранее в Оренбурге перестрелка с участием сыновей миллиардера на проезжей части попала на видео.

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