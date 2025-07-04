В Москве водителей предупредили о штрафе в 300 тысяч рублей за «летнее» нарушение

Дептранс: в Москве за парковку на газоне грозит штраф до 300 тысяч рублей

В Москве водителям напомнили о штрафах за незаконную парковку на газонах. Предупреждение опубликовали в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Автомобилисты, газон не место для парковки. Оставленные на нем машины наносят ущерб растениям и нарушают плодородные слои почвы. Максим Ликсутов рассказал, что за полгода МАДИ выявила более 47 тыс. случаев размещения авто на газонах в столице. Водители парковались на траве, вблизи деревьев и кустарников», — говорится в публикации.

В Дептрансе отмечают, что за парковку на газоне физлицами грозит штраф в размере 5 тыс. рублей, должностным лицам — 30 тыс. рублей, а юрлицам — 300 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в России необходимо ввести штрафы до 30 тыс. рублей для перевозчиков, которые допускают опоздания общественного транспорта. Соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов внес глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, объяснив это многочисленными жалобами россиян на постоянные задержки автобусов.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.