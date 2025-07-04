На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве водителей предупредили о штрафе в 300 тысяч рублей за «летнее» нарушение

Дептранс: в Москве за парковку на газоне грозит штраф до 300 тысяч рублей
true
true
true
close
Департамент транспорта Москвы

В Москве водителям напомнили о штрафах за незаконную парковку на газонах. Предупреждение опубликовали в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Автомобилисты, газон не место для парковки. Оставленные на нем машины наносят ущерб растениям и нарушают плодородные слои почвы. Максим Ликсутов рассказал, что за полгода МАДИ выявила более 47 тыс. случаев размещения авто на газонах в столице. Водители парковались на траве, вблизи деревьев и кустарников», — говорится в публикации.

В Дептрансе отмечают, что за парковку на газоне физлицами грозит штраф в размере 5 тыс. рублей, должностным лицам — 30 тыс. рублей, а юрлицам — 300 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в России необходимо ввести штрафы до 30 тыс. рублей для перевозчиков, которые допускают опоздания общественного транспорта. Соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов внес глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, объяснив это многочисленными жалобами россиян на постоянные задержки автобусов.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами