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Россиянин почти сгорел заживо из-за вспыхнувшего электросамоката

В Абакане россиянин получил 90% ожогов тела из-за загоревшегося электросамоката
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Shutterstock

В Абакане россиянин едва полностью не сгорел заживо из-за вспыхнувшего на зарядке электросамоката. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Накануне днем 49-летний Александр, живущей в доме на улице Торосова, поставил свой электросамокат на зарядку. В какой-то момент аккумулятор начал сбоить и загорелся. Площадь пожара составила 14 квадратов», — говорится в публикации.

В итоге владелец получил ожоги первой, второй и третьей степени. У него обгорело 90% тела. Сейчас мужчина находится в реанимации.

До этого в Магнитогорске машина сбила 15-летнего подростка на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу.

Инцидент произошел на улице Труда возле дома №23Б — 48-летний водитель автомобиля сбил юного самокатчика, который пересекал регулируемый пешеходный переход, не спешившись. На кадрах с места происшествия видно, как школьник отлетел после столкновения.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут двухдневный рейд по самокатчикам.

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