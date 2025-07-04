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В Москве проведут двухдневный рейд по самокатчикам

В Москве ГИБДД объявила рейд по самокатчикам с 5 по 6 июля
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве в выходные 5 и 6 июля пройдет рейд «СИМ. Велосипедист». Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции столицы.

«Цель рейда — профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения Правил дорожного движения велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ)», — сообщает ведомство.

Отмечается, что особое внимание инспекторы уделят безопасному передвижению юных москвичей.

До этого в Магнитогорске машина сбила 15-летнего подростка на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу.

Инцидент произошел на улице Труда возле дома №23Б — 48-летний водитель автомобиля сбил юного самокатчика, который пересекал регулируемый пешеходный переход, не спешившись. На кадрах с места происшествия видно, как школьник отлетел после столкновения.

Ранее сообщалось, что в Уфе у сбитого парой на самокате прохожего разорвалась почка.

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