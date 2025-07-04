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Появилось видео с воронежцем, который терся о женщину в автобусе

В Воронеже на видео попал пассажир, который терся о женщину в автобусе
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В Воронеже мужчина терся о женщину в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Когда девушка ехала стоя, пассажир прижимался к ней сзади и терся об нее. Позже она села на свободное место, а мужчина расположился через проход и начал снимать горожанку на телефон», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина сидит и пытается тайно снять женщину на камеру своего телефона.

По информации канала, инцидент произошел в автобусе номер 37. По словам пассажирки, мужчина зашел в общественный транспорт в районе Памятника Славы.

До этого сообщалось, что в Воронеже автомобиль сбил школьника, убегавшего от собак. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как школьник, убегая от собак, выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль. От удара ребенок отлетает в сторону, после чего быстро встает и уходит с дороги, держась за спину.

Ранее в Улан-Удэ на видео попала доска, пробившая насквозь автомобиль

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