В Твери девочка спровоцировала жесткую лобовую аварию с фурой и попала на видео

В Твери ребенок побежал под колеса фуры и спровоцировал жесткую аварию на видео

В Твери девочка спровоцировала жесткую лобовую аварию с фурой. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Водитель грузовика ехал по улице Спартака в сторону площади Капошвара и внезапно вильнул на встречку прямо в такси Volkswagen Polo. Серьезно пострадал водитель легковушки и его пассажирка», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что ДТП произошло из-за того, что ребенок внезапно выбежал на трассу и едва не попал под колеса. Но водитель большегруза успел вильнуть влево. После этого родственница девочки поторопилась уйти с места происшествия вместе с ней.

До этого в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а детали разлетаются по проезжей части.

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