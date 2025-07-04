В России снова подорожали новые автомобили

«Автостат»: в России новые автомобили в среднем подорожали до 3,2 млн рублей

В России средневзвешенная цена на новые «легковушки» в июне выросла на 8% в годовом выражении, то есть до 3,2 млн рублей. Об этом рассказал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин в ходе онлайн-конференции. По его словам, средневзвешенная стоимость машин с пробегом, наоборот, упала.

«По автомобилям с пробегом также средневзвешенная цена по итогу июня — 1,1 млн [рублей], а динамика к аналогичному периоду прошлого года -4%», — пояснил он.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что ценник на подержанные автомобили падает из-за того, что большая часть из них — старше 10 лет.

«Средневзвешенная цена, в целом, с учетом объемов продаж здесь остается относительно низкой и держит некую осевую стабильность», — заявил эксперт.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее были названы три самых популярных новых автомобиля в России.