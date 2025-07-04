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Названы 3 самых популярных новых автомобиля в России

«Автостат» перечислил 3 самых популярных новых автомобиля в России
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LADA

В России самым популярным автомобилем является Lada Granta, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В январе – июне россияне купили 68,2 тыс. таких машин.

На втором месте находится Lada Vesta, которая разошлась тиражом в 42,9 тыс. автомобилей. Третье место занимает кроссовер Haval Jolion с показателем 25,6 тыс. штук.

За 6 месяцев 2025 года в России было продано 530,4 тыс. новых легковых машин. Это на 26,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее стало известно, почему автомобили в Китае стоят очень дешево.

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