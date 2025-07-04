В Петрозаводске мотоциклисты разлетелись по проезжей части после ДТП и попали на видео

В Петрозаводске на видео попало, как мотоциклисты разлетелись по проезжей части

В Петрозаводске мотоциклисты скрылись после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске мотоциклисты устроили ДТП и удрали от полиции. Три мотоциклиста неслись по Комсомольскому проспекту вчера вечером. Один из них не справился с управлением и упал с мотоцикла на пешеходном переходе», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения мотоциклисты разлетаются по проезжей части.

По информации канала, мужчины быстро поднялись и скрылись с места ДТП, когда увидели подъехавших полицейских.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

Ранее в Петербурге на видео попало сальто автомобиля с человеком в салоне.