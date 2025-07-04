Крупное ДТП произошло на Киевском шоссе в Новой Москве

Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Киевском шоссе в Новой Москве

На Киевском шоссе в Новой Москве произошло массовое ДТП. Столкнулись несколько машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы.

«В 10:32 поступило сообщение о столкновении трех единиц техники, в том числе автобуса маршрута 309, на Киевском шоссе в Новой Москве», — сказал собеседник агентства.

В автобусе в момент аварии находились пассажиры, они эвакуированы. Причины аварии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Свердловской области подросток на питбайке подлетел после удара Renault Logan. По информации канала «Новости Екатеринбурга», пострадавшего школьника госпитализировали. В Госавтоинспекции сообщили, что они приезжали на место ДТП, но участников аварии там уже не было.

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