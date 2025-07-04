Дзержинка протаранила ворота на парковку, и это попало на видео

В Дзержинске на видео попало, как женщина на авто влетела в ворота

В Дзержинске женщина протаранила ворота, чтобы заехать на парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Девушка на внедорожнике снесла ворота в Дзержинске и как ни в чем не бывало порулила дальше», – говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в ворота, после чего проезжает вперед.

По информации канала, инцидент произошел в ЖК «Циолковский плаза».

До этого в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а запчасти разлетаются по проезжей части.

Кроме того, в Черкесске будут судить водителя, который на автомобиле Nissan заехал на лестницу парка культуры и отдыха «Зеленый остров».

Ранее в Петербурге на видео попало сальто автомобиля с человеком в салоне.