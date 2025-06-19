Москвичам рассказали, где не стоит парковать автомобили в непогоду

Москвичам посоветовали не парковать автомобили под деревьями в непогоду

В Москве водителям посоветовали не парковать автомобили рядом с деревьями. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы и до конца дня. Горожан призывают быть внимательными на улице в непогоду», — говорится в сообщении.

По информации канала, людям не стоит укрываться под деревьями, а также парковать рядом с ними свои машины.

До этого сообщалось, что в Москве на видео попало, как автомобиль плыл по затопленной дороге.

«Море в Москве, плывем. Вот такая вот тут история. Это у нас улица Главмосстроя. Что-то, видимо, не работает», — сообщил водитель.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что проезжую часть полностью затопило водой, при этом на улице идет дождь.

По информации Telegram-канала «Москва сегодня», транспортные средства с трудом «переплывают» проезжую часть.

Ранее москвичка опоздала на работу из-за необычной находки в своем авто.