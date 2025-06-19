На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, где не стоит парковать автомобили в непогоду

Москвичам посоветовали не парковать автомобили под деревьями в непогоду
close
Telegram-канал «SHOT»

В Москве водителям посоветовали не парковать автомобили рядом с деревьями. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы и до конца дня. Горожан призывают быть внимательными на улице в непогоду», — говорится в сообщении.

По информации канала, людям не стоит укрываться под деревьями, а также парковать рядом с ними свои машины.

До этого сообщалось, что в Москве на видео попало, как автомобиль плыл по затопленной дороге.

«Море в Москве, плывем. Вот такая вот тут история. Это у нас улица Главмосстроя. Что-то, видимо, не работает», — сообщил водитель.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что проезжую часть полностью затопило водой, при этом на улице идет дождь.

По информации Telegram-канала «Москва сегодня», транспортные средства с трудом «переплывают» проезжую часть.

Ранее москвичка опоздала на работу из-за необычной находки в своем авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами