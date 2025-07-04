В Москве ДТП с грузовиком парализовало движение транспорта

В Москве на Северо-Восточной хорде столкнулись автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На СВХ (после МЦК Ростокино) произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении

По информации канала, движение в районе ДТП в сторону МЦК Белокаменная затруднено на 1,7 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль после столкновения с легковой машиной переворачивается и приземляется на крышу.

Кроме того, в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а запчасти разлетаются по проезжей части.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.