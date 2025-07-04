Названы 5 минусов вариатора автомобиля «Москвич 3»

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах вариатора VT3 автомобиля «Москвич 3».

«Особенность конструкции – блок фрикционов вместо традиционного гидротрансформатора. В случаях ранних поломок виноват обычно не он, но он может быть в числе изношенных компонентов и потребует замены», — сказал эксперт.

Особенность обслуживания VT3 – необходимость часто калибровать блок фрикционов. Рабочую жидкость следует менять каждые 30 тыс. километров или чаще.

По словам эксперта, вариаторы VT3 в ремонт нередко приезжают при пробеге до 50 тыс. километров.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.