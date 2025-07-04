На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Дороги в огне»: первый в России гаишник-рэпер зачитал речитатив для ГИБДД

Первый российский MC-гаишник поздравил коллег с праздником ГИБДД
true
true
true

В Обнинске сотрудник ДПС зачитал рэп. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Обнинский ДПСник Валентин Серов не просто ловит нарушителей - он еще и рифмует. В честь Дня ГИБДД инспектор ДПС исполнил рэп-трек про свою службу, коллег и дороги», — говорится в сообщении.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

До этого сообщалось, что россиянка показала трусы и прозрачные колготки сотрудникам ГИБДД на проезжей части. На фотографиях видно, что россиянка стоит на пешеходном переходе в кофте, черных трусах, прозрачных колготках и сапогах, при этом рядом с ней находятся два сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, в Анапе мужчина упал на патрульную машину с 20-го этажа. Прибывшие медики не смогли спасти 23-летнего мужчину. На опубликованных в сети кадрах видно, что человек лежит на капоте патрульного автомобиля.

По информации канала Kub Mash, перед падением мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Ранее петербуржец тайно устроил фотосессию гаишнику, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами