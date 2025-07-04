«Дороги в огне»: первый в России гаишник-рэпер зачитал речитатив для ГИБДД

В Обнинске сотрудник ДПС зачитал рэп. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Обнинский ДПСник Валентин Серов не просто ловит нарушителей - он еще и рифмует. В честь Дня ГИБДД инспектор ДПС исполнил рэп-трек про свою службу, коллег и дороги», — говорится в сообщении.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

До этого сообщалось, что россиянка показала трусы и прозрачные колготки сотрудникам ГИБДД на проезжей части. На фотографиях видно, что россиянка стоит на пешеходном переходе в кофте, черных трусах, прозрачных колготках и сапогах, при этом рядом с ней находятся два сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, в Анапе мужчина упал на патрульную машину с 20-го этажа. Прибывшие медики не смогли спасти 23-летнего мужчину. На опубликованных в сети кадрах видно, что человек лежит на капоте патрульного автомобиля.

По информации канала Kub Mash, перед падением мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Ранее петербуржец тайно устроил фотосессию гаишнику, и это попало на видео.