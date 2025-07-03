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Россиянка показала гаишникам трусы и попала на фото

Россиянка в черных трусах сфотографировалась с гаишниками на проезжей части
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tikhonova__p/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россиянка показала трусы и прозрачные колготки сотрудникам ГИБДД на проезжей части. Соответствующее фото девушка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографиях видно, что россиянка стоит на пешеходном переходе в кофте, черных трусах, прозрачных колготках и сапогах, при этом рядом с ней находятся два сотрудника правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что блогер Николай Василенко съел шаурму на капоте красного спорткара Ferrari. На опубликованных в сети кадрах видно, как блогер едет на красном спорткаре Ferrari за шаурмой, после чего мужчина покупает ее и съедает, сидя на капоте.

Кроме того, экс-супруга российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, приобрела новый дорогой Mercedes. На размещенных фото Зинатуллина выгибается и ложится на капот нового автомобиля и демонстрирует голый живот.

Ранее петербуржец тайно устроил фотосессию гаишнику, и это попало на видео.

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