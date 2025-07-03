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«Слышали, как он кричал»: анапчанин упал на авто гаишников с 20-го этажа и попал на видео

В Анапе мужчина упал на патрульный автомобиль с 20-го этажа
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В Анапе мужчина упал на патрульную машину с 20-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Прибывшая скорая пыталась спасти 23-летнего парня, но не смогла. Очевидцы слышали, как он кричал на двадцатом этаже», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что человек лежит на капоте патрульного автомобиля.

По информации канала, перед падением мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов. По словам местных жителей, в доме уже происходили подобные случаи.

Также сообщается, что в настоящее время на месте инцидента работают следователи.

До этого в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а запчасти разлетаются по проезжей части.

Ранее в Петербурге на видео попало сальто автомобиля с человеком в салоне.

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