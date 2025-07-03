«Решил отомстить»: екатеринбуржец сжег авто бывшей жены, и это попало на видео

В Екатеринбурге мужчина сжег автомобиль Lada Vesta бывшей жены. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Так случилось у владелицы Lada Vesta ночью 20 июня. Чем-то она обидела уже не своего мужчину, что тот не сдержался и решил отомстить!» — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горит припаркованный белый автомобиль. Далее на записи заметно, как спасатели ликвидируют возгорание.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов быстро задержали поджигателя и выяснили причину его поступка: мужчина остался недоволен разделом имущества. Теперь нарушителю грозит до пяти лет колонии.

До этого сообщалось, что в Белгороде автомобиль загорелся на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль загорается во время движения, и из него выбегают два человека. Далее на записи видно, что на место пожара прибыли спасатели.

Ранее в Челябинске автомобиль с двумя детьми загорелся на ходу и попал на видео.