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Девушки помогли перейти дорогу человекоподобному роботу, и это попало на видео

В Лос-Анджелесе человекоподобному роботу помогли перейти дорогу
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В Лос-Анджелесе две девушки помогли роботу перейти дорогу по пешеходному переходу. Кадры опубликовал Telegram-канал «Регнум».

«Роботы потихоньку выходят на улицы городов, пока что в сопровождении людей. Лос-Анджелес», — говорится в подписи к видео.

До этого Dongfeng и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов для работы на автомобильном конвейере.

Робот-андроид, которого зовут Walker S, будет проверять ремни безопасности и дверные замки, следить за качеством сварки кузовов. Кроме этого, он будет сам выполнять некоторые физические задачи: например, заливать моторное масло и наклеивать различные этикетки. Он также сможет работать с электроникой.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят сделать роботов-курьеров полноценными участниками дорожного движения.

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