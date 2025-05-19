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В РФ хотят сделать роботов-курьеров полноценными участниками дорожного движения

«Ъ»: роботы-доставщики могут стать полноценными участниками дорожного движения
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Пресс-служба Яндекса

Роботов-доставщиков могут снабдить номерами, а также ограничить скорость их движения до 25 км/ч. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные проекта нового экспериментального правового режима (ЭПР), который министерству экономического развития РФ представила компания «Яндекс».

В материале отмечается, что юридический статус роботов-курьеров до сих пор никак не регулировался. Теперь же в РФ впервые хотят ввести ограничения для такой техники. В случае вступления проекта ЭПР в силу роботы-доставщики смогут передвигаться по тротуарам, обочинам, правому краю проезжей части и внутри зданий, при этом на перекрестках они будут обязаны подчиняться светофорам.

Также авторы документа предложили оснастить роботов-курьеров фарами, светоотражателями, красными фонарями, лидарами для ориентации в пространстве и QR-кодами для контроля за нарушениями. Кроме того, они выступили за ограничение скорости движения данной техники — до 6 км/ч при пересечении пешеходных переходов, до 10 км/ч при движении по тротуарам.

Если робот-доставщик спровоцирует аварию, пострадавшая сторона сможет претендовать на компенсацию в размере до 500 тыс. рублей. Как рассказали в «Яндексе», до сих пор роботы-курьеры не становились причиной ДТП с серьезными последствиями.

«Минэкономразвития [РФ] совместно с отраслевыми органами власти обеспечит правовое сопровождение проекта», — подчеркнул директор ведомственного департамента цифрового развития и экономики данных Владимир Волошин.

По его словам, все инновации должны внедряться с учетом интересов участников рынка и правил безопасности.

Ранее в КНР засняли на видео, как робот-доставщик скрылся с места аварии.

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