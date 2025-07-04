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Гуманоидные роботы появятся на заводах Hyundai этой осенью

В октябре Hyundai начнет использовать гуманоидных роботов на своих автозаводах
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Boston Dynamics

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai осенью 2025 года начнет использовать гуманоидных роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics, на своих заводах в США. Об этом сообщает Korea Joongang Daily.

На первом этапе Atlas будет сортировать детали перед сборкой автомобилей. Робот может самостоятельно принимать решения, свободно двигаться и выполнять сложные операции: он умеет брать комплектующие, переносить их и правильно размещать без вмешательства оператора.

Применение роботов Boston Dynamics на мощностях Hyundai вполне логично, учитывая, что корейский концерн с 2021 года владеет 80% акций этой робототехнической компании.

До этого Dongfeng и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов для работы на автомобильном конвейере.

Робот-андроид, которого зовут Walker S, будет проверять ремни безопасности и дверные замки, следить за качеством сварки кузовов. Кроме этого, он будет сам выполнять некоторые физические задачи: например, заливать моторное масло и наклеивать различные этикетки. Он также сможет работать с электроникой.

Ранее Chery представила антропоморфного робота с гипертрофированными половыми признаками.

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