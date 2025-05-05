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Chery представила робота-продавца для автосалона

Chery представила гуманоида, который будет продавать машины в автосалоне
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Chery

Китайский автопроизводитель Chery планирует оборудовать дилерские центры марки роботами-гуманоидами, которые будут продавать автомобили, сообщает Carscoops.

Отмечается, что гуманоидный робот Mornine выглядит как женщина с длинными светлыми волосами, умеет ходить, а также оснащен искусственным интеллектом. Он способен рассказать о технических особенностях автомобилей и опциях, а также может подать кофе.

Впервые робот был показан на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Его цена составляет $50 тыс. (4,6 млн рублей по курсу на момент публикации). Один робот уже работает в малазийском выставочном центре Chery.

До этого Dongfeng и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов для работы на автомобильном конвейере.

Робот-андроид, которого зовут Walker S, будет проверять ремни безопасности и дверные замки, следить за качеством сварки кузовов. Кроме этого, он будет сам выполнять некоторые физические задачи: например, заливать моторное масло и наклеивать различные этикетки. Он также сможет работать с электроникой.

Ранее сообщалось, что человекоподобные роботы заменили людей на заводе Mercedes-Benz в Берлине.

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