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КамАЗ может сократить рабочую неделю из-за колоссального падения продаж

КамАЗ может перейти на сокращенную неделю из-за сильного падения продаж
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ПАО «КАМАЗ»

На данный момент решения о введении неполной рабочей недели на КамАЗе нет. Об этом сообщает Telegram-канал автопроизводителя, комментируя появившуюся недостоверную информацию о режиме работы предприятия.

«Решение о возможном введении сокращенного режима работы производства будет приниматься непосредственно перед текущим месяцем, начиная с конца июля, в зависимости от ситуации на рынке и количества заказов у нас. Руководство компании предпринимает все меры по поиску заказов и загрузке производства», — сообщает канал.

Однако рынок грузовиков России показывает падение 60% и прогнозы экспертов до конца года не вселяют оптимизма, добавили на «КамАЗе».

До этого стало известно, что руководство «КамАЗа» запретило сотрудникам приносить на предприятие покупную еду из-за угрозы диверсий.

«Принятое ограничение в документе объясняется необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий на фоне СВО на Украине», — говорится в публикации портала «Вести. КамАЗа».

Запрет распространяется как на пищу из магазина, так и заказную продукцию. Сотрудникам разрешили приносить контейнеры с домашней едой для личного потребления.

Ранее кабмин РФ ввел санкции против одного из крупнейших производителей грузовиков.

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