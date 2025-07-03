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«Диверсии»: КамАЗ опасается массового отравления сотрудников на фоне СВО

КамАЗ запретил сотрудникам приносить покупную еду из-за диверсий на фоне СВО
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ПАО «КАМАЗ»

В Набережных Челнах руководство «КамАЗа» запретило сотрудникам приносить на предприятие покупную еду из-за угрозы диверсий. Об этом пишет портал «Вести. КамАЗа».

«Принятое ограничение в документе объясняется необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий на фоне СВО на Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что запрет распространяется как на пищу из магазина, так и заказную продукцию. Сотрудникам разрешили приносить контейнеры с домашней едой для личного потребления.

До этого Росстандарт пришел с проверкой к главному конкуренту «КамАЗа» — китайскому бренду грузовиков Sitrak. Над компанией нависла угроза отзыва ОТТС и огромных финансовых потерь из-за жалоб на безопасность. Аналогичная проверка в отношении бренда Shacman в прошлый раз привела к потере 115 млрд рублей. Что не так с китайскими грузовиками — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Санкт-Петербурге легковой автомобиль жестко столкнулся с «КамАЗом».

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