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Кабмин РФ ввел санкции против одного из крупнейших производителей грузовиков

Правительство РФ включило автоконцерн Daimler Truck в санкционный список
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России ввело экономические санкции против немецкого автоконцерна Daimler Truck. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры <...> Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)», — говорится в документе.

Daimler Truck является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в мире. В феврале 2024 года гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин сообщил, что компания продала свои 15% акций в доле российского холдинга. Однако он не уточнил, кто стал покупателем.

26 июня Hyundai разработал схему поставки машинокомплектов для сборки автомобилей в России. Компоненты для сборки машин будут везти в РФ через две страны. Такая схема дистанцирует корейского автопроизводителя от вторичных санкций и оптимальна с точки зрения логистики, говорят эксперты. О том, как детали для выпуска корейских машин попадут в Россию, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Kia Motors зарегистрировала пять новых товарных знаков в России.

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