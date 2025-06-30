Кабмин РФ ввел санкции против одного из крупнейших производителей грузовиков

Правительство России ввело экономические санкции против немецкого автоконцерна Daimler Truck. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры <...> Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)», — говорится в документе.

Daimler Truck является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в мире. В феврале 2024 года гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин сообщил, что компания продала свои 15% акций в доле российского холдинга. Однако он не уточнил, кто стал покупателем.

26 июня Hyundai разработал схему поставки машинокомплектов для сборки автомобилей в России. Компоненты для сборки машин будут везти в РФ через две страны. Такая схема дистанцирует корейского автопроизводителя от вторичных санкций и оптимальна с точки зрения логистики, говорят эксперты. О том, как детали для выпуска корейских машин попадут в Россию, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Kia Motors зарегистрировала пять новых товарных знаков в России.