В Ростовской области «Газель» с детьми зажало между двумя грузовиками

На трассе М-4 «Газель» с детьми зажало между двумя грузовиками в результате ДТП

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло столкновение двух грузовиков и «Газели», в которой находились несколько несовершеннолетних детей. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по предупреждению и ликвидации ЧС по Аксайскому району.

«Поступило сообщение о столкновении на участке ФАД М-4 «Дон» (г. Аксай, ул. Западная) в попутном направлении 2-х грузовых автомобилей и автомобиля «Газель», — сказано в сообщении.

По информации управления, в результате ДТП «Газель» оказалась зажата между грузовиками. Количество пострадавших уточняется.

Во второй половине июня в Окуловском районе Новгородской области перевернулся автобус ПАЗ с детьми, ехавшими из зоопарка «Аленушка». Глава Окуловского округа Дмитрий Михайлов, ДТП произошло за 500 метров до автодороги Окуловка – Крестцы, автобус съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. В нем находились 23 человека, в том числе 16 детей в возрасте от 8 до 15 лет.

В минздраве Новгородской области сообщили, что одного ребенка с травмами госпитализировали в Боровичскую ЦРБ — девочка получила травму спины.

Ранее в Подмосковье взорвался автобус, перевозивший детей в школу.