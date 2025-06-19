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Под Новгородом перевернулся автобус с детьми

В Новгородской области перевернулся автобус с детьми, ехавшими из зоопарка
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Окуловском районе Новгородской области перевернулся автобус ПАЗ с детьми, ехавшими из зоопарка «Аленушка». Об этом пишут «Новгородские ведомости».

Глава Окуловского округа Дмитрий Михайлов, ДТП произошло за 500 метров до автодороги Окуловка – Крестцы, автобус съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. В нем находились 23 человека, в том числе 16 детей в возрасте от 8 до 15 лет.

В минздраве Новгородской области сообщили, что одного ребенка с травмами госпитализировали в Боровичскую ЦРБ — девочка получила травму спины.
Бригады скорой помощи работают на месте происшествия, осматривают пострадавших. По предварительным данным, тяжелых травм нет.

До этого в Госавтоинспекции Хабаровского края заявили, что автобус с детьми опрокинулся в Хабаровске. Позднее в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области заявили, что травмы во время ДТП с автобусом около Хабаровска получили 12 детей.

Ранее оса устроила ДТП с автобусом под Самарой.

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