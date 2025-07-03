МКАД парализовало из-за пожара

На МКАД загорелся грузовик, в результате чего движение транспорта оказалось затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На внутренней стороне 76 км МКАД (в районе Левобережной улицы, 38А) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

Судя по видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва», грузовик загорелся прямо посередине трассы. Информации о пострадавших нет.

До этого авария с автомобилем и мотоциклом произошла на Перовской эстакаде в Москве.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб.

Ранее в Ростовской области водитель на видео возмутился 20 пешеходными переходами в лесу.