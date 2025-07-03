В Госдуме объяснили возможное введение утильсбора на авто мощностью 160 л. с.

Вероятное повышение утилизационного сбора для физлиц в России на машины мощностью более 160 л.с. — мера, направленная на создание равных конкурентны условий. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.

«Выравнивание утильсбора — это скорее мера, направленная на создание равных условий конкуренции между теми, кто ведет бизнес честно, ввозя автомобили и уплачивая все необходимые налоги, и теми, кто использует различные схемы. Например, делают это через физических лиц», — приводит слова Гутенева газета.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что утильсбор надо распространить на авто физлиц с моторами мощнее 160 л.с.

По словам Алиханова, это позволит получить дополнительные средства для поддержки спроса на автомобили.

Напомним, что на автомобили до трех литров для физлиц действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора.

В России с 1 мая изменилась формула начисления утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран Евразийского экономического союза . По новой методике в утилизационный сбор включили не только разницу между пошлинами в этих странах и в России, но и разницу в акцизах и НДС, которые также уплачиваются при легализации импортного автомобиля.

Ранее был назван выгодный способ приобрести автомобиль в 2025 году.