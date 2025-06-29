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Назван выгодный способ приобрести автомобиль в 2025 году

Автоэксперт Кадаков: в 2025 году выгодно заказать авто по параллельному импорту
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как в 2025 году выгоднее всего купить иномарку, не переплачивая дилерам. Это прямая покупка машины из-за границы физлицом.

«Люди не хотят платить бешеный утильсбор, не хотят связываться с дилерами, поэтому с помощью посредников привозят автомобили «на себя» – с уплатой льготного «утиля», если двигатель имеет объем не более трех литров. Продавать такую машину нельзя в течение года (иначе придется платить коммерческий утильсбор), но людей это устраивает – везут-то для себя», — сказал Кадаков.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) предложила Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) запретить дилерам и дистрибьюторам прямые онлайн-продажи машин.

В РоАД отметили, что прямые продажи могут ущемить интересы автомобильных дилеров. К примеру, это может привести к поставкам неликвида, разделу рынка или навязыванию агентских схем.

В организации также пояснили, что при прямых продажах право собственности на машину переходит непосредственно от производителя к конечному покупателю.

Ранее сообщалось, что в России сильно подешевели автомобили Solaris.

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