В Петербурге завершилась реконструкция Троицкого моста

В Санкт-Петербурге после реконструкции запустили движение по Троицкому мосту. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«Сегодня переправа возобновила работу в штатном режиме», — заявил он.

По словам губернатора, на данный момент обновленную дорогу в центральную часть города с Петроградской стороны уже могут оценить водители и пассажиры общественного транспорта.

До этого Беглов, выступая с отчетом о деятельности правительства за прошлый год, заявил, что в Санкт-Петербурге к 2030 году планируют построить десять новых станций метрополитена. По его словам, в это же время отремонтируют 14 станций, ресурс которых исчерпан. В сторону центра, отметил губернатор, уже запустили два механизированных комплекса.

Он отметил, что на данный момент власти уже наметили план по Кировско-Выборгской линии, утвердили проект планировки участка от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта маршала Жукова».

Ранее в кабмине анонсировали открытие петербургской консерватории.