В Москве на видео попала Omoda после мощного кульбита

В Москве на Варшавском шоссе Omoda перевернулась и попала на видео

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись Omoda и Honda. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Собиралась повернуть направо, когда «китаец», ехавший в попутном направлении, поменял траекторию и зацепил Honda, а затем наехал на бордюр и вылетел на газон, где врезался в дерево, несколько раз перевернулся и прилег на крышу», — рассказала водитель Honda.

На опубликованных в сети кадрах видно, что черный автомобиль лежит на крыше недалеко от проезжей части. Кроме того заметно, что машина получила серьезные повреждения.

По информации канала, ДТП произошло у станции метро «Аннино».

До этого сообщалось, что в Москве на Валовой улице перед Добрынинским тоннелем автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города.

Кроме того, в Казани легковой автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезается в другую машину, от удара транспорт несколько раз переворачивается на проезжей части и врезается в столб.

Ранее в Петербурге на видео попало сальто автомобиля с человеком в салоне.