В Москве ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Валовой улице перед Добрынинским тоннелем произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации канала, информация о пострадавших уточняется. В настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Казани легковой автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезается в другую машину, от удара транспорт несколько раз переворачивается на проезжей части и врезается в столб. На записи также видно, что автомобильные детали разлетаются по дороге.

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