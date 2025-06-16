Названы 8 новых авто, которые появятся в России этим летом

Летом 2025 года на российском рынке появятся 8 новых моделей автомобилей, сообщает портал «Китайские автомобили».

Так, старт продаж кроссовера Jaecoo J5 в России состоится в июле-августе. Подтверждены старты продаж и седана Exlantix ES — он дебютировал в начале июня и будет стоить от 6 млн рублей. Летом, в июле, на нашем рынке также появится и обновленный кроссовер Exeed VX.

Первый серийный кроссовер российского бренда Tenet будет представлен в июне 2025 года. Кроссовер GAC GS4 получит в России полный привод и ряд опциональных отличий от актуальной модификации.

Большой кроссовер «Москвич 8» появится у дилеров в середине лета. Полноразмерный кроссовер Nordcross 001 на базе Lynk & Co 09 также в скором времени появится в России, как и минивэн Sollers SP7 (ребрендинговый JAC Refine RF8).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут централизованно поставлять автомобили Mazda.