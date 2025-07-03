В России сильно подешевел кросс-купе Haval F7x

Кросс-купе Haval F7x подешевел в России на 150 тысяч рублей

Китайская марка Haval снизила цену на кросс-купе F7x, которое появилось в продаже в России в середине мая, сообщает auto.ru.

«Согласно опубликованному на официальном сайте бренда обновлённому прайс-листу, вседорожник подешевел на 150 тысяч рублей в обеих доступных комплектациях», — сообщает портал.

Вариантов комплектаций у кроссовера два с названиями Premium и Tech Plus. За кроссовер просят 3,35 млн и 3, 54 млн рублей соответственно.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км.

Ранее стало известно, почему автомобили в Китае стоят очень дешево.