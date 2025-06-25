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Стало известно, почему автомобили в Китае стоят очень дешево

«АвтоСпецЦентр» перечислил 4 причины, из-за которых авто в Китае стоят дешево
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Китае слишком низкие цены на автомобили, и на это есть несколько причин, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Анну Уткину.

«В Китае сейчас действительно низкие цены на автомобили. Но там совсем другая структура ценообразования. У них компании выпускают большие объемы продукции. Китайские власти поддерживают производителей, налоги внутри страны невысокие, а логистика дешевая - все это сильно влияет на итоговую стоимость автомобиля», — сказала Уткина.

По ее словам, когда китайские авто привозят в Россию, их цена возрастает, так как к изначальной стоимости добавляется транспортировка, логистика, страховки, утилизационный сбор, таможня и НДС. Так, если машина стоит в Китае 1,2 млн рублей, то в России цена может увеличиться до 2,5–3 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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