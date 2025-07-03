В Хабаровске дети купались на проезжей части возле машин, и это попало на видео

Mash: в Хабаровске на видео попало, как дети купались на проезжей части

В Хабаровске дети купались на проезжей части после ливня. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Дети купаются в огромных дорожных лужах после тропического ливня в Хабаровске. Мощный удар стихии затопил много улиц. Школьники срочно отложили гаджеты и отправились на встречу водным приключениям», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как дети купаются на проезжей части и «ловят волны» от проезжающих мимо машин.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина сжег автомобиль Lada Vesta бывшей жены. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горит припаркованный белый автомобиль. Далее на записи заметно, как спасатели ликвидируют возгорание.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов быстро задержали поджигателя и выяснили причину его поступка: мужчина остался недоволен разделом имущества. Теперь нарушителю грозит до пяти лет колонии.

Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.