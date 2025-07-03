На заводе «Автотор» в Калининграде начнется выпуск автомобилей нового китайского бренда

Одна из китайских автомобильных компаний планирует начать выпуск автомобилей на площадке «Автотора» в Калининграде, которую до 2022 года использовал бренд BMW, сообщает auto.mail.ru со ссылкой на президента «Автотора» Дениса Пака.

«Речь идет обо всех наших мощностях. Основная задача — обеспечить максимально эффективную и экономически обоснованную загрузку. Могу подтвердить, что к нашей площадке проявляют интерес иностранные партнеры, в первую очередь наши коллеги из азиатских стран», — сказал Денис Пак.

До этого стало известно, что на предприятии в Москве готовы линии сварки кузова и окраски, а также зоны калибровки, тестирования и проверки качества нового российского автомобиля «Атом».

«Команда индустриализации завершила оснащение основных производственных зон для полномасштабного серийного производства электромобиля Атом. Это важная веха не только для нас, но и для всей российской автомобильной промышленности», — сообщает пресс-служба «Атома».

Ранее сообщалось, что автозавод Хаджи-Мурата Дерева «Ставрополь Авто» ушел с молотка.