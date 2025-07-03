Появилось видео с места ДТП, в котором погиб футболист «Ливерпуля» Диогу Жота

Обгоревшее Lamborghini, на котором футболист «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре да Силва попали в смертельное ДТП, сняли на камеру. Соответствующее видео опубликовала газета El Mundo.

На опубликованных в сети кадрах видно, что полностью обгоревший автомобиль находится рядом с проезжей частью. Кроме того, на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным BBC Sport, автокатастрофа произошла ночью на 65-м километре трассы А-52. Диогу Жота вместе со своим братом ехали на Lamborghini, у которой в момент движения лопнула шина, в результате чего автомобиль со спортсменами вылетел с дороги, перевернулся и загорелся. Мужчины не выжили. Футболисту Диогу Жота на момент аварии было 28 лет.

Диогу Жота, полное имя которого Диогу Жозе Тейшейра да Силва, родился в Португалии 4 декабря 1996 года. Свою футбольную карьеру спортсмен начал в клубе «Пасуш де Феррейра», где он проявил себя как отличный игрок. В 18 лет Диогу Жота дебютировал в высшей лиге. При этом он стал самым молодым игроком клуба, забившим на чемпионате. Кроме того, спортсмен отличался своей скоростью, техникой и умением забивать, что и сделало его заметной фигурой.

Ранее петербуржец на Audi боком влетел в пешеходов.